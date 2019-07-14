哈麗普(左)在溫網決賽打贏小威廉絲。（美聯社）

羅馬尼亞女將哈麗普(Simona Halep)在溫網決賽6-2、6-2大差距擊敗小威廉絲(Serena Williams)，跌破眾人眼鏡。儘管哈麗普也是球后級的，但很少人預測她能贏，她自己也不敢相信。哈麗普說：「我實話實說，我無法想像能在溫網奪冠，那麼多高個子和孔武有力的對手，我想都不敢想。」

27歲的哈麗普比小威年輕10歲，但任何年齡的人打敗小威都是不簡單的成就。特別是羅馬尼亞根本沒有草地球場，哈麗普小時候只能「想像自己在草地上打球」。今天的勝利只能說她火候到了，身心都調整到最佳狀態，全場僅出現3次非受迫性失誤，完全是想打哪邊就打哪邊。

小威廉絲從開打就沒進入狀態，致勝球(17)超過對手，表示她的力量還在，只是26次非受迫性失誤注定了她的失敗，而且失敗得很快(57分鐘)。若非傷痛影響，或許是心理壓力造成。但真的有人能給小威帶來心理壓力嗎？小威賽後解釋是因為當年敗給哈麗普的陰影揮之不去。

「我永遠忘不掉那一敗。」小威過去對哈麗普9勝1負，唯一輸掉的那場是在2014年WTA年終賽，當時還很菜的哈麗普在小組賽把小威打了6-0、6-2，震驚女子網壇。雖然小威最後於決賽打敗哈麗普，但是哈麗普一戰成名，該年取代小威成為「WTA年度最受歡迎女將」(官網上被點擊數最多者獲得)。過去兩年，哈麗普連霸官辦投票的人氣女王，即使現場觀眾多幫小威加油，哈麗普的場外粉絲也不少。

小威說：「今日的她就跟當年那場一樣厲害，我自知攔不住她了。網球就是這樣，總會有人在某天打出那種狀態。」2014年那一仗小威忘不了，哈麗普更沒忘：「我今日的狀態就像回到當年新加坡(年終賽)一樣，這場絕對是我打過最棒的比賽。」小威過去打贏哈麗普9次，沒想到是2014年那一仗扭轉了今日的強弱，讓哈麗普締造生涯夢幻成就。

(中時電子報)