I've got 5 teams currently over the luxury tax line:



CLE - $11.3M over

POR - $10.7M over

GSW - $6.1M over

OKC - $4.3M over

MIA - $3.7M over



HOU and MIL are both <$1M under.



All 30 teams are now well over the salary floor.



Only ATL has meaningful cap space left at $5.6M. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) 2019年7月13日

隨著今年自由市場逐漸塵埃落定，《Yahoo Sports》薪資專家凱斯史密斯14日公布必須要交豪華稅的5隊，結果下季準備繼續擺爛的騎士，竟然高居首位，其他4隊分別是拓荒者、勇士、雷霆與熱火，火箭與公鹿則在繳交豪華稅的邊緣。

根據凱斯史密斯列出的目前繳交豪華稅名單，騎士以超過豪華稅線1130萬美元最多，拓荒者則是超過1070萬美元居次，勇士超過610萬美元，雷霆超過430萬美元，熱火超過370萬美元，火箭和公鹿距離豪華稅線不到100萬美元。

騎士能夠高居超越豪華稅線第1球隊，原因出在下個球季包含「愛神」洛夫、崔斯坦湯普生、J.R.史密斯、奈特、克拉克生、小蘭斯等人年薪都破千萬美元，其中洛夫年薪更是高達2894萬美元，崔斯坦湯普生也可領到1854萬美元。

可見騎士高層多愛亂花錢，弄來一堆CP值超低球員，儘管騎士積極想要拋售J.R史密斯，卻不打算隨便送走洛夫，面對其他球隊針對洛夫的報價，騎士要求對方至少要拿出首輪籤，才有可能換到洛夫，也讓騎士當前處境越來越尷尬。

(中時電子報)