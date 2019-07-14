綜藝節目《綜藝大集合》本週來到台中豐原，開場便邀請在地非常厲害的「Taokaz怪物兵團」舞團帶來精彩表演，其中最特別的團員賴恆毅，雖因先天因素坐輪椅，卻是一名非常厲害的霹靂舞高手，憑藉雙手在地板上做出各種高難度街舞動作，讓現場藝人看得驚呼連連，甚至目瞪口呆，蘇晏霈感動直誇，「看到同學這麼努力表演，真的很感動，而且我剛剛還哭了。」

胡瓜大讚賴恆毅，「賴同學為了熱愛的街舞，努力克服自身的困難，這種精神非常值得大家學習，看到同學這麼熱血，害我都想下來秀一下。」沒想到他一跳舞，感人畫面忽然變成爆笑場面，他在江振愷、余思達等藝人的「扶持」下，努力重稍早的表演畫面，只見他在很多雙手的幫忙中，終於帥氣完成一個霹靂舞動作。

胡瓜滿頭大汗地說：「雖然我的年紀做這動作有困難，但看到同學這麼努力，我也要代表《大集合》來回應一下。」他也頒發獎金並勉勵，「希望同學繼續努力，代表台灣繼續站在世界的舞台上發光發熱，讓全世界看到台灣精神。」

(中時 )