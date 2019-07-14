舞台劇的喜劇天團「搞笑者們」近日無預警突襲台北西門町掃街宣傳七月新戲「老大的金蛋」，引起民眾圍觀拍照，熱情店家們更是紛紛端出雞排、珍奶犒賞演員們，讓「搞笑者們」掃街宣傳竟變成餵食秀。

「搞笑者們」的演員們遇上熱情民眾與店家，頓時從掃街宣傳變成餵食秀。（圖／怡佳提供）

納豆、風田、張立東、無尊、陳大天、林東緒等近日正密集排練舞台劇「老大的金蛋」，日前排練結束，集體到西門町跟民眾近距離互動宣傳。平常走跳各大外景節目主持的演員們，一現身西門町就引來民眾團團包圍。

不少熱情民眾群聚圍觀。（圖／怡佳提供）

無尊、張立東更直接走進店家，搞笑地向店員宣傳舞台劇，竟然還成功賣出一張票，店員也熱情回應請搞笑者們喝飲料，真呼真的是賺到！

最後眾人也在西門町留下美好掃街回憶。（圖／怡佳提供）

拉高「搞笑者們」平均顏值的風田，在西門掃街相當搶眼，因為突出的身高，貼心的風田特別低身向民眾宣傳舞台劇，細心解說讓大家可以掃描搞笑者們官方LINE帳號有購票優惠，不少女粉絲驚喜尖叫，無尊更搞笑表示「想加風田LINE快去掃描他手上的帳號」。

成軍第六年的「搞笑者們」推出全新爆笑爽劇「老大金蛋」，除了納豆、風田加入，也突破先例邀請女演員參與舞台劇演出，超爆笑無厘頭的劇情，堪稱搞笑者們瘋狂大宇宙。7月26日至28日台北城市舞台爆笑首演，年代售票或全台便利超商都可購票，加入搞笑者們官方LINE帳號即享85折！

(中時電子報)