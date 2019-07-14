遊騎兵與太空人的比賽中，第7局發生讓人傻眼又驚訝的詭異觸身球，太空人隊先發投手麥利(Wade Miley)對韓籍打者秋信守丟出觸身球，沒想到球竟然深陷在球衣裡，剛好卡在手與背之間掉不下來，讓不少網友嘖嘖稱奇。

秋信守1局下半擔任首名打者，首打席就開轟，7局雙方已5比5戰成平手時，秋信守本場第4次面對麥利，一顆86.9英里四縫線速球失投變成近身球，秋信守想轉身閃躲但已來不及，命中他的右後腰，有趣的是球剛好卡在手肘與後腰之間，遲遲沒有掉下來，就如同有磁力般吸在秋信守身上，直到秋信守鬆開手後球才落地。

麥利對秋信守丟出觸身球後就退場，最終兩隊直到延長賽才分出勝負，由太空人以7比6帶走勝利。而其實秋信守還真的是「萬磁王」，目前生涯累計142次觸身球是現役大聯盟球員最多，不過上個世紀的詹寧斯(Hughie Jennings)創下287次觸身球大聯盟紀錄還是難以超越。

而秋信守的詭異觸身球影片被大聯盟官網轉貼，引起不少美國球迷討論，還有人笑說，「這是秋信守今年最漂亮的接殺！」、「所以這樣投手出局了吧？」、「我覺得可以保送上二壘」。

(中時電子報)