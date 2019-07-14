外界謠傳台中市政府將廢止托育一條龍等相關補助政策，引起家長恐慌！台中市政府14日表示，面臨少子化問題托育補助本就是好的政策，市府不但不會廢止而是「延續再升級」。配合中央準公共化托育政策8月上路，未來只要中央補助優於台中原有補助，就適用中央標準；如台中補助優於中央，適用台中托育補助標準，從優補助，讓市民可以領到最多補助。

教育局表示，因應中央準公共化托育政策8月1日上路，六都將納入實施，擴大2至4歲育兒津貼，就讀公立幼兒園每月最多繳交2500元、非營利幼兒園每月最多繳交3500元、準公共幼兒園每月最多繳交4500元，差額由政府幫忙家長支付；低收、中低收入戶幼兒免費；如未就讀公立、非營利及準公共幼兒園，每月領取2500元育兒津貼。

教育局說，因應中央政府準公共化托育政策上路，市長盧秀燕上任後立即追加8.5億元預算，「升級再加值」既有的托育一條龍政策，讓托育補助再進化，8月新制上路後讓家長福利不打折；中央補助較優適用中央標準，台中補助較佳則適用台中標準，從優補助，「完全到位」照顧台中市民。

教育局指出，原有托育一條龍並未針對2至4歲未入園的幼兒提供適當補助，未來將適用中央新制，每年提供3萬元育兒津貼；原有托育一條龍的政策，針對弱勢加額補助每人每年最高3萬元，中央新制並沒有這項措施，這部分則由市府繼續核發福利不打折。

社會局強調，市府除維持0至2歲準公共化的補助每月6000元外，在家自行照顧的兒童，爺奶顧孫免上課受訓也可直接獲每月2500元育兒津貼。2至6歲送托準公共化的孩童，台中依然獨創全國，每月補助3000元權益不變。

針對外界謠傳今年8月1日起，針對2至6歲每月能領取2500元育兒津貼及3000元平價補助，市府疑似跳票一事。社會局表示，中央規定自今年8月1日起，地方政府除針對2至6歲每月補助3000元外，不得另外加碼補助，如違反規定將受財政紀律懲罰；台中無法逕自加碼補助，請外界明察。

社會局強調，盧市長上任後積極推動「公托公幼倍增」計畫。針對公托倍增除現有太平、沙鹿、豐原、清水、坪林5處公托，今年將再完成大里、甲興、霧峰3處，明年增加大雅、南屯、西屯3處，後年增加烏日；111年預計完成7處社會住宅托育空間及4處小規模公托，未來台中將有23處公托據點。

(中時 )