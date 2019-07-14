100支隊伍200名選手奮力游向廈門椰風寨救生指揮中心海灘。（李金生攝）

兩岸官方唯一合辦的「2019金廈泳渡華人接力賽」，由金門縣長楊鎮浯（右五）人呼槍下水。（李金生攝）

兩岸「泳士」爭相下水，奮力游向終點站。（李金生攝）

安全戒護和裁判船隻迤邐隨行，五顏六色揮灑妝點碧綠海水，在金廈海域渲染出繽紛熱鬧的好風光。（李金生攝）

兩岸官方唯一合辦的「2019金廈泳渡華人接力賽」今（14）日上午在金門烈嶼鄉雙口海灘鳴槍下水，100支隊伍200名選手奮力游向廈門椰風寨救生指揮中心海灘，大陸選手包辦男子A、B組和女子組冠軍，成為一年一度兩岸海上賽事的大贏家。

這項已邁入第10屆，由金門縣政府、廈門市政府與金門縣體育會、廈門市體育局和兩岸游泳協會共同舉辦的活動，希望透過兩門對開和交流往來，帶動兩岸三地的運動旅遊風潮，也讓金門、廈門真正成為受矚目的「黃金之門」。

全長約7公里的金廈海上泳渡，今年輪由小金門雙口海灘出發，終點站是廈門椰風寨指揮中心海灘，共有台、港、澳和大陸的100支隊伍、200名男女選手一較高下。

在金門縣長楊鎮浯等人的鳴槍起跑下，選手們分批下水，破浪奮勇向前，加上數十艘安全戒護和裁判船隻迤邐隨行，五顏六色揮灑妝點碧綠海水，在金廈海域渲染出繽紛熱鬧的好風光。

大陸選手董明哲、王凱鵬以1小時37分拿下男子A組第一名，孫大革、尹默林則以1小時57分拿下男子B組第一名。女子組則由陳慈、楊丹丹以1小時43分奪冠。

金門縣長楊鎮浯強調，在金廈海域飆速競技的「泳士」都是兩岸的頂尖選手，期待藉由賽事的舉辦，讓大家看到金門的美好，也希望金門、廈門「好鄰居」在合作、互補的基礎下，攜手一起邁向繁榮未來。

(中時 )