國民黨2020總統大選黨內初選民調，自7月8日至14日起進行，明天將公布結果。對此，前民進黨立委林濁水疑似暗諷高雄市長韓國瑜，並表示草包在朝野合力下，現在已是距離總統位置最近的人了嗎？「台灣竟走到這一個荒謬的境地！」對此，有名網友則冷回「貴黨連草包都選不贏，你還好意思出來嘴？」

林濁水在臉書發文指出，三股異質民怨集合成民怨共同體，包括老深藍孤臣孽子怨、黑金派系沒落怨、全球化貧富矛盾怨。他說縱橫世界的企業梟雄，因社會信賴感仍未建立，更因為在朝野政黨運用「巧門」，初選就真的要輸給當10多年公職只是鬼混，說不出過去政績，提不出現在不被笑話的政策，卻擅長運用民怨，領導義和團的草包混混。

他說草包在朝野合力下，現在已經是距離總統位置最近的人了嗎？這是台灣的真實了嗎？台灣竟走到這一個荒謬的境地！台灣會這樣就沈淪無救？上天不忍，志士不願。荒唐歲月應該總會結束。

對此，網友不以為然表示「貴黨連草包都選不贏，你還好意思出來嘴？」、「所謂台獨理論大師，竟只剩一張賤嘴」、「民進黨這個土匪窩和空心菜的荒唐歲月 明年1月11日就要結束了」、「蔡英文才是真草包」。

(中時電子報)