天王劉德華13日下午赴北市西門町宣傳新片並宣揚反毒，萬華分局藉此盛會到場宣導反毒。〔謝明俊翻攝〕

天王劉德華13日下午赴北市西門町宣傳新片並宣揚反毒，萬華分局藉此盛會到場宣導反毒。〔謝明俊翻攝〕

香港天王劉德華來台宣傳新片，13日在代理廣告公司安排下，前往北市西門町舉辦「反毒電影宣傳見面會」活動，轄區萬華分局藉此難得盛會，在現場設攤進行暑期少年反毒、交通安全青春專案，以及高齡防詐犯罪預防宣導，獲得現場民眾熱烈迴響。

影界天王劉德華來台宣傳新片，為配合這部反毒題材電影，廣告代理公司特別安排劉天王，於１３日下午２點，在西門町武昌街舉行粉絲見面會，現場來了大約3000粉絲，擠爆整個活動會場。

轄區萬華分局把握這次難得的機會，特別到現場設置反毒宣導攤位，由分局長張隆興親自率軍到場賣力宣導，齊力向粉絲大眾朋友們力推暑假期間青少年反毒、年輕機車族勿超速、競速確保行車交通安全，以及高齡防詐、老人防詐騙宣導反詐騙反制等要領。天王劉德華在舞台上也特別呼籲大家，要掃毒、反毒、拒絕毒品，絕對不要吸毒，。

萬華分局在場除有設犯罪預防宣導攤位外，並規劃停置重型機車及大型男女警寶寶、大頭警察安全帽等供民眾拍照留念，民眾參與熱絡。萬華分局並發送印有反毒、拒毒標語的扇子筆宣導品，一能散熱、二兼犯罪預防宣導效果。藉由天王劉德華加持下，讓會場佈滿的溫馨氣氛、讓本次反毒、高齡反詐產生最有價值的宣導效能

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(中時 )