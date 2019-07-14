電影《老大人》在昨晚台北電影獎一口氣拿下4獎成為大贏家，黃嘉千擊敗金馬勁敵丁寧拿下最佳女配角獎，黃嘉千表示因為此次和許多前輩競爭，帶著平常心參與典禮，前面廣告時段還在開心玩著手遊，揭曉得獎人時整個人傻住，導演洪伯豪事後還提醒：「妳手機都掉在地上了！」會後立刻和遠在加拿大的老公夏克立、女兒夏天報喜，夏天一接電話就開心喊：「媽咪，妳得獎了！」但接著竟天真說：「他們（評審）怎麼對妳這麼好！」讓黃嘉千哭笑不得。

黃嘉千笑言實在不知如何回應女兒的童言童語，夏克立則是開心的不斷恭喜，黃嘉千也急忙邀功說：「上次金鐘把你放在最後，這次有很快感謝你！」惹得老公哈哈大笑。不過一家三口暫時還無法團聚，黃嘉千日前演完影集，接下來將先到新加坡演出舞台劇，7月底才有空找老公、女兒過暑假。

首度入圍北影就拿獎，黃嘉千昨晚才訝異得知還有獎金，喜翔在旁提醒：「一個晚上就花掉。」卻再度讓她震驚不已，喜翔趕緊解釋是因要請劇組吃飯，她先說好，接著又搞笑故裝猶豫回：「我要養家活口耶！」此次以「減法演技」在片中展現內斂情緒，受到評審青睞，喜翔表示黃嘉千有時會出現偏向舞台劇表演方式，但她不斷修正，黃嘉千也感謝導演和合作演員小戽斗、喜翔給予的幫助，「讓我徹底歸零。」

(中時 )