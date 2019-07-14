加拿大外交部13日證實，又有一名加拿大公民在中國大陸被拘留。加國外交部發言人說，該加拿大公民是在山東省煙台市被拘留。正為他提供領事協助，但基於隱私原因，無法透露更多細節。也並未透露此案是否與陸警方上周拘留16名涉毒外國人有關。溫哥華警方去年12月逮捕華為副董事長孟晚舟後，中加兩國關係急凍。

法新社引述消息指，沒有迹象表明本次事件與前外交官康明凱（Michael Kovrig）和該國公民斯派佛（Michael Spavor）被中方扣留的案件有關，也未知這名加拿大公民，和上周在煙台西南面的徐州語言學校分校師生涉毒案是否有關連。

江蘇省徐州市警方10日通報，7月以來，經依法偵查，成功破獲一起涉毒案件，截至目前共抓獲涉毒人員19人，其中16人為外籍人員(7人為某教育機構外教，另9人為學生)。依據相關法律法規，1名外籍人員因涉嫌刑事犯罪被依法刑事拘留，18名涉毒人員被行政拘留。而煙台距徐州大約620公里。

隨後據報導，涉事教育機構為英孚青少兒英語徐州中心。總部位於瑞士的連鎖語言學校英孚教育10日晚些時候發表一份聲明，承認其在徐州的一所分校發生一起涉嫌涉毒案件。該公司表示正在配合警方調查並將解聘(或開除)被證實涉毒的人員。

英國駐北京大使館星期五稱，四名英國人在大陸東部被拘留。大陸國營電臺說，被拘留的人有些是瑞士英孚教育（EF Education First）集團的教師。該集團在114個國家開展業務。

溫哥華警方去年12月扣留孟晚舟後，有多名加拿大公民在華被拘。其中包括因涉嫌為境外刺探國家秘密和情報犯罪的加拿大公民康明凱，以及因涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪而被捕的加拿大公民邁克爾。

(中時 )