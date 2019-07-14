小戽斗以《老大人》登上北影最高齡影帝之座。3月宣傳電影時還生龍活虎接受採訪，昨日已稍微需要人攙扶，頒獎典禮後趕回桃園住處，沒和片中兒女黃嘉千、喜翔等人慶功，洪伯豪透露：「牙齒幾乎都掉了，只能吃流質食物。」加上他日前才有肺積水，老婆昨日又送急診，最後只跟劇組說：「我要回家了！」就先瀟灑返家。

眾人回想小戽斗昨晚在領獎時的「即興演出」都忍不住爆笑，但也坦言都很擔心他的健康狀況，黃嘉千表示小戽斗昨晚雖然非常高興，但身體很累。尤其她昨天攙扶小戽斗的手臂後發現，「他變得好瘦，我想說天啊！比我還瘦。」喜翔故意嗆：「你瘦嗎？」

入圍2獎的喜翔昨晚卻空手而歸，之前傳分手的小36歲女友現身陪在身旁，但他強調不需要別人安慰，只是遺憾洪伯豪沒拿下最佳導演，更突然拍桌開砲：「挑個姓蔡的出來幹嘛！」他認為國際大導無需競爭「地方獎項」，「會公平嗎？」接著又憤怒說：「都說要給他們（新導演）機會，但他們的機會被你的名氣卡住了！」大家急忙安慰該片還是拿下劇情長片大獎，他才稍微平撫心情。

(中時 )