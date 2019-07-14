暑假最夯古裝劇《陳情令》讓劇中兩位男主角肖戰與王一博爆紅，該劇播出十五天內網路點擊量突破十億，被封「2019古裝男神」。肖戰更透露播出後通告開始變多，更曝殺青後一度出不了戲。戲中他與王一博兩人之間知己友情，網友腦補成「忘羨CP」，肖戰說，對王一博的第一印象是個鄰家大男孩，兩人拍戲拍到變熟，有時一上戲兩人就頻頻笑場，也不知道對方在笑什麼，笑到嘴角都不自禁的上揚，最後演變成兩人互相打鬧，看誰笑場就打對方。有趣的是，網友更把《陳情令》男性角色組成「陳情令101」男團，號召觀眾來選自己最愛的C位。

王一博演出《陳情令》角色個性端莊。（圖／WeTV提供）

肖戰透露角色多話的他，私下其實是一個怕生的人，沒想到演著演著卻被魏無羨這個角色給同化了，特別喜歡魏無羨這個角色善良，為了自己認為對的事以及愛的人，不顧一切的去做；而王一博也說自己私下個性也是個怕生的人，與劇中角色個性相符，透露自己怕鬼，害怕看恐怖片，讓網友直呼肖戰快去保護他，兩人摟在一起看都沒問題。此外，劇中肖戰與玄武巨龜對戰，差一點喪命，王一博細心地替他治療，而肖戰虛弱的說「好舒服！」網友直呼，簡直腐到最高點。

肖戰在《陳情令》個性活潑調皮。（圖／WeTV提供）

肖戰與王一博在《陳情令》角色一個活潑調皮、一個則是不苟言笑的高冷男神，網友還發現，兩人就連穿衣服都是一黑一白，互動則通常由肖戰飾演的魏無羨主攻，沒事就去逗鬧王一博出演的藍忘機，火花四射，讓網友越看越甜。肖戰戲中雖看似調皮，但只要王一博遇險，總是第一個衝上去捨身相護，這樣的反差萌讓他短時間內圈粉無數，更登上大陸藝人的新媒體指數第一名。

(中時電子報)