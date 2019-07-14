一名患有重度躁鬱症的周姓男子，日前情緒不穩下跑到北市士林區福林路，用童軍繩綁在人行道路樹上輕生，轄區士林分局文林所員警據報趕往救下周某，趁119消防救護人員到達前，對周某施以CPR急救，及時挽回周某一命，讓家屬感激不已。

文林所警員林冠妍、傅欽宏等2員，是在日前在轄區巡邏時接獲通報，指稱福林路旁人行道，有男子輕生，2員隨即趕赴現場，迅速剪斷繩索，將周男移至人行道，並撥打119通知救護人員前來協助。經檢視周男口吐白沫失去生命跡象，刻不容緩，林員2人立即輪流實施CPR直至救護人員前來接手後，周男始恢復呼吸、心跳，隨後送往新光醫院治療，並協助通知家屬前往醫院照護。

據家屬表示，周男患有重度躁鬱及憂鬱疾病，情緒反覆無常，幸好員警緊急搶救挽回寶貴性命，至表感激。

士林分局表示，員警在常年訓練中，除接受射擊、拳技、體能等訓練，CPR緊急救護課程也是必修項目，也讓員警執勤遭遇民眾上吊輕生時，能學以致用，及時運用所學救護技巧，積極爭取時效，順利挽回民眾寶貴生命。

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