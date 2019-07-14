大政治大爆卦-無色覺醒》藍初選將揭曉 郭董埋藍分裂未爆彈？ 14:102019/07/14 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統初選民調即將在15日(週一)揭曉，但是勝負未定之時，已經傳出郭董有意跟柯文哲合作的消息，一時之間國民黨分裂的問題又浮上台面。 雖然台北市長柯文哲否認幕僚有跟郭台銘陣營接觸，柯文哲也沒把話說死，只談一切等15號以後再說。郭台銘也一反之前支持國民黨初選獲勝人選，反而改口模糊以對，埋下了外界臆測郭台銘可能脫黨參選的想像空間。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #郭台銘 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 鍾小平脫黨挺柯 王世堅批「失意政客聯盟」 21:502019/07/10 政治 旺旺中時民調》郭台銘脫黨必輸 韓國瑜仍能勝出 23:582019/07/10 政治 郭董退休計畫變變變 鴻海傳承猶如兒戲 00:012019/07/11 政治 郭脫黨必輸 韓最後仍能勝出 01:052019/07/11 政治要聞 退休變變變 鴻海傳承猶如兒戲 01:052019/07/11 政治要聞 郭台銘市場掃街 攤販高喊：韓國瑜凍蒜 12:522019/07/11 政治 郭董揚言查稅! 賴正鎰：應是玩笑話 04:102019/07/12 產業．科技 泛綠支持者 更希望郭出線 01:212019/07/14 政治要聞 綠灌票給韓？黃紹庭批郭：為脫黨參選找藉口 08:092019/07/14 政治 向綠靠攏？郭改稱：中華民國台灣 12:092019/07/14 政治 政治熱門新聞 面對抹黑 網：韓柯氣度高下立判 - 政治 韓粉最後階段兩舉動 大數據專家斷言韓通過初選 - 政治 黨工要林飛帆道歉 宅神幫答網大讚 - 政治 林飛帆將接民進黨副祕 PTT網民喊：蔡英文穩了！ - 政治 頭號韓粉？胡幼偉嘆：各界不願承認韓有一套 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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