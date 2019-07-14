國民黨總統初選民調即將在15日(週一)揭曉，但是勝負未定之時，已經傳出郭董有意跟柯文哲合作的消息，一時之間國民黨分裂的問題又浮上台面。

雖然台北市長柯文哲否認幕僚有跟郭台銘陣營接觸，柯文哲也沒把話說死，只談一切等15號以後再說。郭台銘也一反之前支持國民黨初選獲勝人選，反而改口模糊以對，埋下了外界臆測郭台銘可能脫黨參選的想像空間。

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(中時電子報)