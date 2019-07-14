Selina在節目大哭。(圖／翻攝自YOUTUBE)

Selina(任家萱)9年前在上海拍戲時慘遭火吻，全身有54%面積嚴重灼傷，雖然經過復健後康復，但身上仍留有疤痕，也是她心裡永遠的痛，不過正面看待這件事情的她，還是遭受酸民抨擊，讓她回想起還是忍不住淚崩了。

Selina近日在《女人28》中以自身經歷鼓勵現場的網路紅人，她表示自認言行舉止和形象還蠻正面，但現在仍有酸民會罵她是「燒豬」，一講到這她忍不住眼淚潰堤，哭著說：「好，我被燒傷過是一件事實，然後我的確也是胖得很像一隻豬」，但這2個字在她剛受傷時「是看了就會難過的」。

雖然過了9年，她已經堅強了，「所以我不知道為什麼我現在哭」，但她用自己的心路歷程鼓勵現場網紅，雖然她出道快20年了，但一樣有相同經歷，所以要調適自己的心情，「下次妳再被酸民寫的時候，就想說妳並不孤單，因為Selina也都被這樣寫過，一直到現在都會被寫。」

(中時電子報)