英美關係因前駐美大使達洛克（Kim Darroch）痛罵川普「無能」的機密電文遭外洩而陷入緊張，英國政府隨即針對該起事件展開調查，英媒報導，現在倫敦方面似乎知道洩密者真實身分，消息人士透露，是「有權限取得歷史檔案的人」，並且初步排除他國政府背後介入、搞鬼。

前英國駐美大使達洛克在回傳給倫敦的機密電文中痛批川普無能、他所帶領的政府失能，川普聞訊後大怒，稱不再與達洛克往來，促使達洛克辭職下台。

前英駐美大使達洛克痛罵川普「無能」、政府「失能」的機密電文遭到有心人士外洩後，英美關係陷入緊張，川普事後和達洛克翻臉，稱不再和他往來，更趁機大削英國首相梅伊一頓，面對外界諸多揣測他的工作任期還能延續多久，達洛克自認無法再工作下去，已於10日自請辭職，希望解決這起外交紛爭。

不過倫敦仍持續就機密電文為何會外洩進行調查，路透社引述《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報導，根據政府內部消息人士指出，目前調查結果已排除外國政府透過網路駭客洩漏電文的可能。

消息人士指出，倫敦已掌握洩密者的身分。「他們認為已經知道是誰洩密了，現在這起案件將進入司法程序，這是有權限獲取歷史檔案的人，他們進去後抓取了一批資料，手法相當粗暴。」

前英駐美大使達洛克痛罵川普「無能」的機密電文曝光後，英國《每日郵報》（Daily Mail）13日再披露其他達洛克遭外洩備忘錄電文，內容指川普2018年5月退出伊朗核子協議，主要原因是出於個人「個性因素」，因為那是前總統歐巴馬達成的協議，達洛克還指川普身邊幕僚意見紛歧，並且缺乏退出協議的後續策略。

此外，《每日郵報》、《泰晤士報》都指出，英國政府通訊總部（GCHQ）情報人員已鎖定幾名嫌疑人，將透過搜查電子郵件及手機通聯記錄來找出嫌犯。

(中時電子報)