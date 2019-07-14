丁噹擔任女主角阿美的音樂劇《搭錯車》在歷經10城市13場巡演後，於13、14日重返臺中國家歌劇院，在升級旗艦版《搭錯車》裡，新增了華麗舞蹈及揪心劇情，唱跳對丁噹來說並不難，最吸睛的一幕是她旋轉、跳躍，從群演的胯下滑過去後被舉高，考驗她和男演員間默契，她演出前一練再練，讓〈我要你的愛〉更顯動感十足。

首次參與演出的羅美玲，目前懷孕約4個月，她的父親是辛苦的清潔隊員，辛苦工作把她養大，她和劇中阿美成長背景相似，「其實都不用演、不用特別設定，一切都是自然流露，像是看到阿美回來送爸爸走那段有點情緒止不住，但阿弟（蕭景鴻）靠過來，自然而然形成那個氛圍。」

羅美玲透露，以前爸爸在她還在睡覺時打給她，難免有起床氣，現在明白了及時行孝，一看到爸爸來電，馬上接起來，她認為音樂劇的演員傳遞能量的任務很神聖，希望把愛傳遞給台下的人，她也被劇情感動到淚崩：「帶面紙不夠擦，直接帶毛巾拭淚，又環保！」

(中時 )