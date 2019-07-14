由大陸耳東集團耳東明樾出品的《絕色營救》，是絕色的第四部作品，前三部是《絕色之戰》、《絕色兵團》、《絕色特攻》，在網路平台上創造上億點擊率，擁有廣大粉絲基礎，本月12日上午十點「絕色營救」在騰訊獨家播出，一天半就破3.500萬人次收看，其中備受矚目的是來自台灣的新星劉道玄。

劉道玄為拍「絕色營救」練出八塊肌。（圖／片商提供）

劉道玄為拍這部戲練出八塊肌，他在短短一年半演了七部電影男一號，其中作品有科幻、武打、盜墓、超能力、槍戰、古裝、太極拳師，都是不同類型，這次劉道玄在《絕色營救》在裡面，飾演的是男一號王子沃臘納。

劉道玄說：「當時接到這部電影時非常興奮，因為是關於槍戰題材，是每個男演員都想演的題材之一，而且在演出過程中實在非常過癮。」為了電影需要，他特別練出八塊肌，正式拍攝前也提前一個月受體能集訓，練習短槍、長槍、戰場上的各種翻滾與姿勢，還有散打格鬥。

劉道玄認為槍戰題材是每個男演員都想演的題材之一。（圖／片商提供）

影片由吳樾監製，路雲飛導演，取景大部分是在西雙版納的原始森林，也遠赴泰國拍攝，是部以女性視角打造戰狼2美女版，主要角色安吉赫萱、卜祇亦、魏小歡、張玻溦、瀟瀟都是清一色辣妹美女，劉道玄笑說，能拍槍戰又跟多位美女一起，實在是男人的天堂。

「絕色營救」在騰訊獨家播出，一天半就破3.500萬人次收看。圖：業者提供

因為拍戲艱苦，跟大家也建立了革命情感，被問到對哪個女演員最有感覺，劉道玄笑說應該是安吉赫萱吧，她也是小S御用的健身教練，一樣都喜歡健身旅行，所以特別投緣。

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