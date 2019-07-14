導演蔡明亮新片《你的臉》昨晚拿下最佳導演、紀錄片和配音獎，但資深演員喜翔在《老大人》慶功宴上為導演洪伯豪抱屈，認為國際名導不應該來搶地方獎項，蔡明亮聽聞此事後也表達自己看法，「我如果有拍電影一定會去比賽，因為到老也要往前走，（競賽）可以說很公平也可以說很不公平。」

新片《你的臉》聚焦在12位長者和李康生的臉部表情，蔡明亮感嘆：「這個環境很容易老了就不往前走，但人都要活下去、要尊嚴、要有生命力，也有可能老了就做不出東西。」他自認不願跟著電影市場潮流走，堅持自創一格繼續拍片，即使不那麼在乎獎項到手與否，但每次入圍讓他非常開心，也樂於和大家公平競爭。

即使曾在威尼斯、金馬和北影都拿過獎，蔡明亮不諱言依然要面對嚴厲的「生存之路」，電影拍完仍需要觀眾買票入場，「要去競賽才會有目光，起碼在這2周會有焦點。」更坦言：「我賣了一個半月的票，大概就是1萬個觀眾。」這都是一般商業劇情片導演沒經歷過的路，但他深信要繼續為電影開創不同格局。

謙稱奪下導演獎是「踩到狗屎」，蔡明亮感謝此次評審「不保守」的眼光，更鼓勵新導演都繼續努力，他表示：「非常欣賞喜翔，也謝謝對方指教，大家或許明年還會見面，我還是要去國際影展，（被罵）我不會介意，大家當時可以說出自己的情緒。」

(中時 )