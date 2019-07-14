優席夫的微笑公鴨設計，融入原民格紋圖騰與山脈意象。（許家寧翻攝）

花蓮旅英原民藝術家優席夫，特別為花蓮紅面鴨設計新造型。（許家寧翻攝）

優席夫彩繪列車作品去年現身紐約地鐵，引發關注。（資料照）

邁入第6年花蓮鯉魚潭「2019紅面鴨FUN暑假」正式登場，鴨鴨家族也越來與龐大，今年縣府邀請旅英藝術家優席夫操刀創作2隻「微笑的鴨子」，融合鯉魚潭好山好水與原民圖騰，將充滿在地味的紅面鴨化身色彩繽紛的裝置藝術，讓造訪遊客驚艷，紛紛打卡留念。

縣府觀光處長唐玉書說，今年潭邊增設「創新紅面鴨裝置藝術2.0」專區，推出10款結合花蓮人物、特產的主題紅面鴨，其中特別聘請新任花蓮觀光文化大使，享譽國際的藝術家優席夫，為鯉魚潭的鴨鴨家族換新裝，彩繪製作一對「微笑的鴨子。」

出生花蓮玉里馬泰林部落的優席夫，18歲北上追逐歌手夢受挫後，旅英尋找創作靈感，先後當過調酒師、送貨小弟及油漆工，歷經多年薰陶，在地、奔放作品成為台灣首位登上愛丁堡國際藝術節藝術家，為紐約地鐵彩繪車廂作品，躍上國際焦點。

優席夫表示，兩個月前在英國接到邀約，希望他把原來花蓮鯉魚潭的紅面鴨，換上新的設計造型，當時有一點猶豫，要把大家已經習慣紅面鴨形象，重新改頭換面並被大眾喜愛，是一件不簡單的任務，但能為自己的家鄉盡一點心力，還是接下了這個任務。

優席夫指出，鯉魚潭自古以來是泛泰雅族人和阿美族人居住的環境，設計特別使用原住民的色系與圖騰，公鴨身上的菱形圖文代表山脈，母鴨身上流淌的線條代表湖水，呼應鯉魚潭好山好水的自然景色，作品完成後，就像自己的孩子誕生一樣，歡迎大家來欣賞。

花蓮紅面鴨自2014年首度在壽豐鄉鯉魚潭亮相，可愛、討喜外型成為最大賣點，初登場時，雖有網友譏諷為「山寨小鴨」，但不少民眾認為「愈看愈可愛」，縣府也安排「山水實境秀，奇萊傳說」水舞節目，與湖面上的小鴨相互輝映，每年暑假吸引逾10萬人次造訪。

(中時 )