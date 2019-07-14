移民署移民官曾潔如希望日後有外派機會，宣揚中華文化。〔謝明俊翻攝〕

畢業於英國倫敦政經學院，曾在馬英九執政期間任職衛生署國際合作處的曾潔如，當年在兩岸和平共榮的氛圍下，曾經6度參與中華民國世界衛生大會代表團，並在技術委員會上發言，申明台灣醫療衛生對國際的貢獻，但在英政府執政後，兩岸關係急凍下，中華民國世衛團不得其門而入，曾潔如改考移民署移民官，想透過日後外派機會，宣揚中華文化。

擁有一口流利的英文及親切的笑容，被許多外籍民眾稱為服務達人的曾潔如，是台灣大學政治系的高材生，並曾在英國倫敦政經學院攻讀公共政策與政府管理研究所，畢業後回台灣，進入馬英九執政時期的衛生署國際合作處工作。

在當年兩岸和平共榮的氛圍下，中華民國世界衛生代表團在大陸的全力支持下，有機會參與世界衛生大會，因此，曾潔如有機會參加中華民國世界衛生大會代表團，，並在會上宣揚中華民國對國際衛生的貢獻，為中華民國發聲。

英政府上台後，兩岸關係急凍，中華民國世衛代表團在缺乏大陸的支持下，無法再參加世衛大會，曾潔如因而在4年前，改考移民行政特考，並完成專業訓練，目前在移民署台北市服務站外事區服務。

曾潔如說，當年她負責在世衛的技術委員會上發言，針對中華民國在全球衛生與健康貢獻等相關議題，向各國際衛生組織進行發言，因為中華民國醫療發達，又能深入傳染性疾病研究，加入世衛絕對是一股創新的加分力量。

後來曾潔如進入移民署服務後，以優異的英文及膽識，常被指派擔任外賓的翻譯及活動主持人，她更歡迎新住民二代及國人踴躍報考移民特考，在未來生活及職場中運用語言優勢，讓中華民國走進世界舞台，曾潔如表示，在現在的工作上，不論是她臨櫃收件，或是審查外國人居、停留證等業務，都難不倒她。她說，人要不斷創新挑戰自己，未來想外派去看不同的國家、宣揚中華文化。

(中時 )