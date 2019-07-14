《街》攝影展活動現場。（鄧博仁攝）

《街》攝影展展場一隅。（鄧博仁攝）

溫敏喻作品。（主辦單位提供）

顏鵬峻作品。（主辦單位提供）

何沐恬作品。（主辦單位提供）

彭一航作品。（主辦單位提供）

集結了台灣、香港、法國共12位作者《街》攝影專輯即將出版，13日炎熱的午後，《街》同名攝影展也展開了。開幕現場熱鬧非凡，這是透過展覽所形塑的一種城市文化與人文影像的交流。

本書挑選的十二位攝影師，此次展出者有顏鵬峻、林官賢、彭一航、何沐恬、郭品君、溫敏喻及網路徵件超過200張的攝影作品。展覽中影像風格迥異，作者年紀相差超過40歲，他們各自用影像提出對「街」的看法。

顏鵬峻的影像在現實環境中觀察出奇幻、超現實，甚至帶點魔幻，讓人不禁思考這是我們生長的環境嗎？出生基隆的林官賢，以非常直觀的方式，記錄著他的故鄉，也以他的偶像日本攝影大師森山大道的大量拍攝手法，帶點感性與隨性的將基隆收納入他的影像盒裡。

彭一航的作品從自我出發，將心理的投射反映在他所看到的景象，帶點神祕，作品中隱約也看見作者自己內心的孤獨。台灣新銳攝影師郭品君將自己置入在作品之中，從2012年網路謠傳世紀將末日開始，她每天以拍立來留下自己的存在地球上的證據，《街》攝影聯展開幕當天他即在展覽現場自拍一張。

何沐恬因想滿足自身對他人、異國家庭生活環境與習慣的好奇，透過書信溝通，找尋願意被他拍攝的家庭，從偷窺進而成了進入陌生人家庭中拍攝。書中及此次展出最為年輕的是目前就讀於國立台灣科技大學的溫敏喻，她的作品有著濃烈的色彩，影像充滿視覺張力，給人很多的想像空間。「城市是書，你正在翻閱的是我剪輯過的街區，但願你別迷路才好，又或許迷了路更好。」溫敏喻說。

「攝影的一切精髓就在於街拍」日本攝影大師森山大道如此形容，街，有著我們生活的許多重心。街，同時也是文化的泉源，街，有著一切的一切，我們上街拍照吧⋯⋯

《街》 攝影特展

展出地點

田園城市生活風格書店

10448 台北市中山北路二段72巷6號

展出時間

2019／7／13 (六) - 2019／7／28 (日)

週日- 週三 1000 – 1900

週四- 週六 1000 – 2000

「街」新書發表會與座談

2019／7／20 (六) pm 1400

六位參展作者

余白、彭一航、Billy HC Kwok、顏鵬峻、郭品君、溫敏喻

本書總策劃 馬立群（一影像）

本書出版 陳炳槮（田園城市）

2019／7／21 (日) pm 1400

從「街」開始：談街頭攝影的戲劇性

陳尚平 x 林官賢

(中時 )