第21屆台北電影獎13日晚間精采落幕，典禮前得獎呼聲極高的《寒單》意外落馬，入圍11項獎項全槓龜，導演黃朝亮與劇組照常舉行慶功宴，鄭人碩、小薰缺席未出現。黃朝亮透露，「其實失落一定會有，入圍11項，蠻多人都很喜歡，但入圍就是肯定，得獎要憑運氣，可能《寒單》在各個方面都沒有投評審所好吧，可能我們做的還不夠好，要繼續努力。」

詢問黃朝亮是否會因獎項結果，在下次選擇新的拍攝題材有所顧慮，他回應，「不會，好的故事就是好的故事，沒有必要為了想得獎改變，我更在乎的是，繼續創作的電影是否可以得到所有觀眾的喜歡。」他坦言一直以來都拍攝「以市場為主」的作品，《寒單》也是比較靠近台灣市場的電影，他提及，「有人覺得這樣的題材在影展上比較弱勢，但我覺得，還是要往自己認為對的電影路線前進，不會因為想得獎有所調整，那是本末倒置。」

至於是否覺得接近台灣市場的《寒單》在台北電影獎相對吃虧，黃朝亮感慨地說：「之前我不覺得，但今天晚上聽到蠻多人這樣講。」不過他隨即強調，「但你看《海角七號》很有市場，也拿了百萬首獎，所以我覺得沒有一定的道理。」他透露其實典禮進行到一半，有猜到是這樣的結果，「我做事情會設想最壞的結果，讓自己有心理準備，不要那麼失望。不過蠻多部分沒被看見，我覺得很可惜，特效做得很辛苦，對台灣電影來說是很大的挑戰。」

談到下個題材，黃朝亮大方分享，「我把每一天都當作是自己的谷底，所以明天一定會更好，我目前已經有好幾個故事在寫，即將進入籌備，我希望可以再創作更多不同的作品，讓大家可以接受。」

(中時 )