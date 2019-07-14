一名網友的外公在睡夢中過世，他回憶幾天前外公提起夢到外婆，領悟外公的離開並非偶然。而外公當時霸氣吐露對外婆的「真愛宣言」，讓這名網友忍不住感嘆：「這就是真愛吧」！

一名網友在社群論壇《Dcard》發文，說外公前一天還好好的，卻一覺沒醒，大家都覺得驚訝，但他卻知道外公的離開並不突然。

「我夢到你外婆了。」原PO前幾天陪外公喝阿里山茶時，外公突然開口。「 哈哈哈外公，你太想外婆了齁，那你夢到外婆什麼？」外公回：「你外婆說要帶我去走走啊，根本在為難我。」原來，原PO的外公很早就不太能行走了，不過，儘管外公說這句話時口氣充滿抱怨，嘴角卻是上揚的。

「啊你都不擔心外婆把你帶去賣哦？」原PO調侃外公，「賣就賣啊？外婆就算要帶我去地獄，我也會跟她去。」

原PO表示，也許外婆真的到外公夢中要帶走外公，只是，外婆不會帶外公去地獄的，她應該和外公一起去了天堂了。

「這就是真愛吧」，原PO感嘆說「希望有天，我也能像外公一樣，遇見一個，哪怕是地獄也想跟她去的對象」。

(中時電子報)