國聯第一戰將貝林傑(Cody Bellinger)今日以第31轟迎接24歲生日，幫助道奇11-2痛打紅襪。「今天是我頭一次見到蝴蝶球，但我拒絕被擊敗。」紅襪蝴蝶球投手萊特(Steven Wright)中繼0.1局被敲兩轟，貝林傑、波拉克(A.J. Pollock)該局賞了紅襪一頓背靠背全壘打，為去年世界大賽小小報了仇。

紅襪今年戰績不佳，從強投賽爾(Chris Sale)的狀況就能看出，他今日4.2局被打5分，戰績3勝9敗。自責分率4.27勉強及格卻是生涯最差(去年2.11)，連續7年破10勝的紀錄可能中斷，明年開始還要每年領走紅襪3000萬美元薪水。

重頭戲在7局上，萊特登板蝴蝶球連發，平均時速75英哩，解決一人後碰上貝林傑。第一顆飄很高貝林傑沒出棒，第2球走內角就被他轟出牆外，成為他的生日禮物。接著波拉克上來奮戰到兩好兩壞，居然把一顆外角球拉打成陽春炮，直飛越左外野綠色怪物。倒楣的還在後頭，孟西(Max Muncy)跟蝴蝶球周旋到兩好三壞，然後打在投手萊特的右腳上，形成安打，受傷的萊特就此退場。

紅襪換投之後繼續挨揍，道奇從領先3分打到領先9分，終於狠狠修理了紅襪。此戰雖然在紅襪芬威球場，但道奇球迷遍布全美，現場有觀眾大呼MVP聲援貝林傑。「第一次打蝴蝶球就上手」的貝林傑目前0.338打擊率、31轟、攻擊指數1.128，每項都是國聯前兩名。

(中時電子報)