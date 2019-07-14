日本服務向來以客為尊，外國訪客多誇讚日式服務的如沐春風，但有小吃店老闆反其道而行，竟打臉自以為是的日本顧客！沖繩一家拉麵店貼出公告，暑假期間暫時拒絕日本客人，他表示一個人顧店，難以應付禮貌變差的日本人觀光客，此舉引起地方和網友議論，有網友深有同感地說，自己也有做些生意，外國人確實比較不像日本人這麼會抱怨。

日本八重山每日新聞報導，位於沖繩石垣市鬧區商店街內的拉麵店「麵屋 八重山style」門口貼上一張新告示，「因為日本人觀光客的禮貌一年比一年差，到9月底止都拒絕日本客人入店。由於只接受海外觀光客，雖然對熟客感到非常抱歉，也希望大家配合。目前暫訂10月起恢復正常營業。」為商店街帶來衝擊。

這間拉麵店開店已7年，相當受到歡迎。但因為店內空間有限，只有櫃台區的8個座位，所以店主過去在店門口張貼兩張告示，要求入店客人每人必須點一碗麵，也拒絕嬰幼兒入內。

過去發生日本客人帶著嬰幼兒入店消費，被工讀生告知上述兩項規則時暴怒說，「我從奈良來的耶，也付了旁邊停車場的費用了」、「你們是做什麼生意啊」。還有拿著飲料入內的大學生禁違反帶外食規則，但沒想到大學生竟強辯說，「店內沒寫不行就是可以吧」。

42歲的店長有馬明男說，店內半數客人是外國觀光客，相較於日本客人，外國觀光客的禮貌就好得多，「只要禮貌差的日本客人不來，自己就沒什麼壓力，正在考慮未來日本客人採會員制方式消費。」

拉麵店拒絕本國客人入內的做法，也引發不少日本網友議論。有人在推特上表示，店主真厲害，就這樣光明正大歧視日本人；也有人說，10月後換日本人拒絕去這家店消費。但也有日本網友抱持同感說，自己也有做些生意，外國人確實比較不像日本人這麼會抱怨；「顧客就是神」這樣的想法非常不好，以為自己付了一點錢就是神，連句感謝都沒有。

(中時電子報)