北市府育兒補助政策將調整，新增2至3歲公私幼補助，預計本周三開記者會宣布細節，最快8月起實施，被解讀市長柯文哲為鋪路明年總統選舉打出政績牌。對此，柯文哲今受訪表示，政治上最困難的地方在於挪錢，預計要花2億元，提供家長自由選擇；柯強調，很多政策需要做一段時間才知道效果，並不是打政績牌。

北市府現行針對2歲以下嬰幼兒，若是公立托嬰中心、準公共化保母或私托，社會局每月補助2500元至4000元；3歲至4歲幼童則是由教育局補助每學期學費1萬3660元，2至3歲間幼童因定位模糊，因此市府有意把私幼補助1萬3660元向下延伸至2至3歲。

對於育兒新政策，柯文哲今解釋，過去以2歲作為分界線，2歲以下算托嬰，由社會局負責，2歲以上是托幼則是教育局負責，一直以來都在思考2至3歲算托嬰或托幼，最後想出的辦法就是讓家長自由選擇，就可以解決問題。

至於新政策要花多少錢，柯文哲說，估計要2億元，政治上最困難的就是挪錢，但關係到兩個局的業務，預算很難編，所以第1年要編浮動預算。

育兒新政策被解讀利用政績牌搶家長票，柯文哲解釋，不是打政績牌啦，「我們還是有政治上的理念，政策推動需要說明，有些政策要做一段時間才知道效果，老實講，政策1、2年都看不出政績」。

(中時 )