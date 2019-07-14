夏天是芒果盛產季節，但近日有醫師在電視節目分享案例，指稱有民眾發現家中芒果長黑點，挖掉發黑部分食用，兩天後仍掛急診，確診「黴菌性腸胃炎」。農委會今（14）日表示，造成芒果果實黑點的病害主要有炭疽病及黑斑病，若是輕微受損，切除受害部位仍可食用，若果實已明顯腐敗，變色變味，就不宜吃下肚。

農委會高雄區農業改良場表示，芒果患炭疽病及黑斑病，分別是受特定病原真菌及細菌危害，會在果實表面造成黑點，這類病菌並不會感染人體；表面若是輕微受損，切除受害部位仍然可以食用，並沒有安全疑慮，但是如果芒果已經明顯腐敗，有變色變味等情形出現時，就應該丟棄不宜再吃下肚。

農委會也表示，台灣芒果品種多，一般愛文品種買回家時已完熟可立即食用，如果是玉文、金煌等品種，則是買回家後放到軟熟狀態有香氣可食用，若未能即時食用，則應放置冰箱冷藏保存，以維持最佳保鮮狀態，並應儘速食用，以品嘗芒果的新鮮美味。

(中時 )