台中市議會副議長顏莉敏將倒入茶葉的茶倉捧起，相約10年後再一起共飲。（王文吉攝）

台中市副議長顏莉敏（右一）應邀參加台中市陶藝文化協會聯展開幕式。（王文吉翻攝）

國家工藝師蔡榮祐（左一）前來港區藝術中心參觀台中市陶藝文化協會聯展。（王文吉翻攝）

陶藝家陳茂松與作品《大肚山野百合》。（王文吉翻攝）

近年來生活茶道藝術盛行，台中市陶藝文化協會於台中市港區藝術中心舉辦「珠聯雙十」會員聯展，即日起展出77件手捏、雕塑、陶雕、彩繪等藝術創作，有茶壺、茶倉、杯器等茶器相關的生活陶藝創作，還有民藝作品及前衛陶藝創作，都是每個創作者一時之選。

開幕現場貴賓雲集，包括台中市副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、台灣陶藝學會理事長李幸龍、國家工藝師蔡榮祐及台中市陶藝文化協會理事長陳維銓等應邀出席。除開幕式活動外另辦理茶宴及藏茶活動，由貴賓們將茶葉裝入茶倉封箱後，期待大家相約10年後再一起共飲。

港區藝術中心主任徐佩鈴表示，台中市陶藝文化協會成立迄今20週年，是本市最早成立的陶藝團體，本次展出手捏、雕塑、陶雕、彩繪等藝術創作，透過創作者靈細的雙手、冷靜的思維及精準的技巧，再經窯火鍛鍊，諸如電窯、瓦斯窯和柴窯燒製，展現不同的風格與韻味。

陳維銓表示，台中市陶藝文化協會歷年來舉辦會員柴燒技術交流、陶藝創作室參訪交流及親子陶藝比賽等，會員的參與度極高。台中市教育局於各級學校開闢陶藝社團、陶藝種子學程、教師研習等，多年來皆由該協會陶藝老師擔任傳承教學工作，本次展覽作品中亦呈現了陶藝互動教學的成果。

港區藝術中心表示，該協會有114位會員，會員除了專業陶藝工作者外，還有家庭主婦、退休公教人員、教授、醫師、代書等，彼此有相同的興趣，利用工作之外的閒暇時間從事創作，以陶冶性情，將生活藝術化，藝術生活化。

(中時 )