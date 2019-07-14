新北市長侯友宜操控遠端手臂體驗5G科技。（陳俊雄翻攝）

前往北歐四國市政考察的新北市長侯友宜，日前訪問芬蘭諾基亞及瑞典新創公司Findity，他也是諾基亞首度接待的台灣縣市長。侯友宜表示，希望藉由這次參訪交流，學習最新通信科技與技術，作為新北市後續招商與帶動產業數位轉型，發展成為智慧經濟城市的參考。

侯市長在諾基亞政府關係主管Mr. Karol Mattila、台灣諾基亞通信總經理劉明達及他們專業團隊的陪同逐一參訪體驗。侯友宜表示，諾基亞當年是市場最受歡迎的手機，現在轉型成為國際知名的數位服務商，所以這一次非常開心能率領市府同仁到諾基亞參訪，學習最新的科技趨勢，瞭解5G帶來的翻轉式革命。

劉明達總經理也向侯友宜介紹諾基亞專為智慧城市發展的整合管理中心，針對智慧城市中相關的資產管理系統，做有效率的管理與分析，應用場景包括水資源、建築工地、公共安全、行動監測分析等。智慧城市整合管理系統中與路燈結合監視系統應用，讓市長印象深刻。

侯友宜也分享，新北市從2011年起推動「科技建警」，未來將持續運用新端科技協助警方更有效率的執行勤務，打造綿密的社會安全網。

感受5G科技應用的超低延遲特性，侯市長在現場體驗足球射門與機器手臂，也讓侯友宜大為驚嘆，直呼：「Excellent，有夠厲害！」

侯友宜表示，新北市近年積極推動區塊鏈、人工智慧、電子商務、5G及智慧製造等新興科技產業，5G是未來智慧產業發展的重要技術，新北市將藉由5G技術，整合人工智慧、區塊鏈、雲端運算、大數據等各項新興科技，協助新北企業做數位轉型，接軌國際。

侯友宜也拜訪瑞典的新創公司Findity，他表示，Findity開發領先市場以客戶為中心的技術，將耗時的行政流程跟繁瑣的程序自動化，對於新北市未來「簡政便民」的規劃有更多的參考。

(中時 )