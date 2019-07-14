睡眠品質不良其實是婚姻的沉默殺手。（圖片來源/pixabay）

知名節目製作人王偉忠和老婆分床不分房、各睡各的；已故劇場大師李國修生前也曾透露和妻子王月分房睡。其實分房或分床不代表感情差，甚至還有益於睡眠品質。

王偉忠曾受訪表示，因為自己會打呼，害老婆睡不好，所以在兩人的房間中設了一道拉門，只要拉起來就是各自獨立的空間、互不干擾。日本《éclat》雜誌（以40歲後半～50歲世代為目標讀者群）最新針對100名讀者調查，其中有40%是夫妻分房、比例最高，其次是同房但不同床，反而同房又同床的只有21%，比例最低。

近幾年甚至出現「睡眠離婚」的說法，其實就是指夫妻分房睡，擺脫彼此打呼、空間不足或作息不同的困擾，以獲得更優質的睡眠品質。

睡不好 美國1/4「睡眠離婚」

紐約婚姻治療師格林（Tamara Green）認為分房睡反而有助於彼此關係：「分房睡也能維持良好的性生活，」因為平時能獲得充分的休息，「這樣才能好好聆聽彼此的心聲，滿足彼此的需求。」

澳洲已經有超過20萬對夫妻選擇「睡眠離婚」，美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）的數據也顯示，每4對伴侶中就有1對分房或分床睡。

分房≠無性

美國猶他州有一對結婚8年的夫妻，老公是夜貓族、老婆是晨型人，就認為分房睡讓性生活更美滿：「沒有活力比沒有機會，對性生活造成更大威脅，」老公達洛（Daryl Austin）這麼說，「這也讓我們有機會想念彼此……這樣的想念讓我們早上開心重聚，就好像按下『重啟』鍵一樣。」

分房睡不代表沒有性生活，相反地每晚因對方的鼾聲、體熱而輾轉難眠，更容易產生不滿。澳洲兩性關係專家戈爾茨坦（Nikki Goldstein）表示：「睡眠和親密沒有直接關係。」

暢銷書《同居不同床》作者亞當斯（Jennifer Adams）和老公整整分房14年，強調分房睡是他們婚姻美滿的關鍵：「分房睡不代表關係走到盡頭，反而是維繫關係的方式……社會越來越能接受大方談論這件事，你會很訝異竟然有這麼多幸福夫妻已經分房。」

坦然溝通、彈性安排

分房不是禁忌話題，但貿然行動也可能傷了對方的心，事前的溝通與配套作法是必需的。兩性關係專家戈爾茨坦建議除了明確表達分房需求，也要留下適度的補償和彈性空間。

例如不見得要天天分房，可以選在上班日獨睡，週末依舊共枕眠，戈爾茨坦表示：「我不鼓勵大家永遠分房睡，或許一週一至兩次分房就足夠。」

也不妨額外排定約會或親密時間，平時一起看電視、用餐也要把握時間抱一下、親一個，都能確保互動不降溫。

最後別忘了對另一半表達感謝。睡眠對每個人都重要，但更重要的是對彼此的愛夠深，所以能設身處地為對方著想、配合調整生活習慣。良性的「睡眠離婚」有益身心健康，或許能預防彼此真的走上離婚一途。

資料來源：éclat、Daily Mail、Today

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(中時電子報)