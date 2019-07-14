距離澳洲西海岸203公里遠的印度洋外海當地時間今日下午1時39分發生規模6.6大地震，澳洲西海岸城市包括濱海渡假勝地布隆（Broome）、伯斯等地都能感受到震動，目前尚無災情傳出。

#BREAKING: WA's north-west coast has been rocked by a powerful earthquake. #9News pic.twitter.com/6Bk3TrdMmr — Nine News Australia (@9NewsAUS) 2019年7月14日

綜合路透社《西澳人報》（The West Australian）報導，當地時間今天中午過後約莫1時39分，澳洲大陸西海岸以西約203公里印度洋外海遭遇規模6.6大地震襲擊，美國地質調查所（USGS）指出震源深度僅33公里深，西海岸城市包括布隆、伯斯、艾斯帕蘭斯（Esperance），以及北領地（Northern Territory）首府達爾文（Darwin）也都能感受到明顯晃動。另外報導指出，位在東岸的墨爾本、布里斯本（Brisbane）兩地也有接獲少數民眾回報地震。

Australia struck by 6.6 magnitude earthquake in beach holiday resort... pic.twitter.com/SGBkrbhm6x — News Breakouts (@NewsBreakouts) 2019年7月14日

地震除了造成當地商家貨物散落一地外，目前並無傳出其他災情，澳洲聯合海嘯預警中心（Joint Australian Tsunami Warning Centre）也表示沒有海嘯疑慮。

Earthquake felt in Broome and Northern WA. Some photos from the shops. pic.twitter.com/9m0sBQVx8J — Dylan Storer (@StorerDylan) July 14, 2019

值得注意的是，這起6.6地震是西澳省（Western Australia）史上規模最大地震，當地上一起大地震要回溯至1968年的梅克靈大地震（1968 Meckering earthquake），當時6.5強震導致20多人受傷。

(中時電子報)