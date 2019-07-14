距離澳洲西海岸203公里遠的印度洋外海當地時間今日下午1時39分發生規模6.6大地震，澳洲西海岸城市包括濱海渡假勝地布隆（Broome）、伯斯等地都能感受到震動，目前尚無災情傳出。

綜合路透社《西澳人報》（The West Australian）報導，當地時間今天中午過後約莫1時39分，澳洲大陸西海岸以西約203公里印度洋外海遭遇規模6.6大地震襲擊，美國地質調查所（USGS）指出震源深度僅33公里深，西海岸城市包括布隆、伯斯、艾斯帕蘭斯（Esperance），以及北領地（Northern Territory）首府達爾文（Darwin）也都能感受到明顯晃動。另外報導指出，位在東岸的墨爾本、布里斯本（Brisbane）兩地也有接獲少數民眾回報地震。

地震除了造成當地商家貨物散落一地外，目前並無傳出其他災情，澳洲聯合海嘯預警中心（Joint Australian Tsunami Warning Centre）也表示沒有海嘯疑慮。

值得注意的是，這起6.6地震是西澳省（Western Australia）史上規模最大地震，當地上一起大地震要回溯至1968年的梅克靈大地震（1968 Meckering earthquake），當時6.5強震導致20多人受傷。

文章來源：Broome earthquake: 6.6 magnitude quake felt from Esperance to Broome

(中時電子報)

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