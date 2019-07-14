世界羽聯BWF世界巡迴賽超級300級的美國羽球公開賽，台北時間15日凌晨4點就要展開最終決賽，台灣選手共有三組人馬爭冠，分別是混雙李哲輝/許雅晴、男單林俊易及男雙「麟洋配」王麒麟/李洋，而且這三組都是在準決賽上演落後一局連搶兩局的大逆轉，表現令人驚豔。

美國羽球公開賽總獎金15萬美元，來自屏東枋寮、世界排名122的19歲小將林俊易，從資格賽一步一步拚，準決賽15：21、21：19、21：17擊敗年長他8歲、世界排名67的林祐賢，生涯第一次闖進超級300系列賽是男單決賽，等著他的是世界排名第56的泰國選手坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk），是雙方第一次在BWF賽事交手。

男雙準決賽大會第2種子王齊麟/李洋面對過去曾經拿到16座超級系列賽男雙冠軍的韓國組合李龍大/柳延星，決勝第3局兩方人馬16度戰成平手，而「麟洋配」化解了對方5個賽末點，最後李洋把握機會一個撲殺得分，16：21、21：16、28：26結束這場歷時87分鐘的苦戰，分別跪、躺在球場上吶喊歡呼，慶祝得來不易的勝利。

王齊麟/李洋要問鼎兩人今年開始合作國際賽以來的第4座冠軍，在美國公開賽之前，他們已經4度打進決賽，擁有3座冠軍、1座亞軍，決賽要再面對另一組韓國人馬申白喆/高成炫。

李洋的男雙前搭檔李哲輝，也在這站美國賽事混雙打出名堂，他和許雅晴於準決賽12：21、24：22、21：15力退英格蘭組合蘭恩（Ben Lane）/普格（Jessica Pugh），要和法國組合（Thom Gicquel）/德爾呂（Delphine Delrue）。

(中時電子報)