東風21D

盛傳解放軍月初在南海試射了東風-21D飛彈，進行「實戰化戰備演練」。而在東風飛彈家族中，東風-21D號稱「航母殺手」，憑著幾項絕活，用來對付防空能力強大的航母艦隊。

《兵工科技》雜誌指出，目前的反艦巡弋飛彈射程多在400公里以內，而航母戰鬥群的最大控制和作戰半徑為500公里，大於遠程反艦巡弋飛彈的最遠射程，這意味敵方航母戰鬥群搶先反制反艦巡弋飛彈。

早期的東風-21最大射程預計超過2,000公里，而東風-21D採用了相同的推進系統，整體設計類似，射程應該也可能超過2,000公里。分析說，有了射程至少達2,000公里的東風-21D反艦彈道飛彈，就能趁航母戰鬥群尚未到達戰鬥位置前發動攻擊，將它們遠遠限制在沿海經濟區和主要航路外。

東風-21D與傳統彈道飛彈最大的區別之一，主要在於彈頭的末端制導。早期的東風-21C主要採用慣性制導+衛星導航系統複合制導，圓概率誤差約為100米。然而，以這樣的命中精度來打擊長度2、300米，寬度約100米的航母是遠遠不夠的。若要有效打擊目標，就需要將命中精度進一步提高到圓概率誤差達10米左右的等級。

分析指出，由此可見，東風-21D有可能使用雷達主動制導，或雷達成像匹配制導來作為末制導。由於飛行末段反艦彈道飛彈會維持6~10馬赫的高速，彈頭溫度極高，因此東風-21D這類反艦飛彈在設計上還可能會採用側窗技術，也就是在彈頭側部溫度較低處開一系列側向紅外視窗。此外，它還採用了內冷式保護罩，以降低視窗溫度，形成製冷通道，透過流入的製冷介質相變，而加熱升溫來吸熱，以降低視窗溫度，使制導頭能正常運作。

(中時電子報)