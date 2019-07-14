老照片上的手寫文字明顯將廖添丁，寫成廖「漆」丁。投訴人怒斥，政府單位都沒人發現有錯字，還大喇喇在公園展示，貽笑大方。（王文吉攝）

棲區頂寮里長鐘金水提供多張老照片，在頂魚寮公園故事廊道展示，但其中1張「真正廖添丁」照片，被國小學童揪出錯字。（王文吉攝）

頂魚寮公園打造大鯨魚滑梯，療癒造型吸引親子及年輕人慕名造訪，雖然滑道不長，許多小朋友仍百溜不厭。（王文吉攝）

頂魚寮公園打造大鯨魚滑梯，造型可愛療癒，滑道設計在魚背，雖然不長，小朋友還是百溜不厭。（王文吉攝）

棲區頂寮里長鐘金水提供多張老照片，透過故事牆訴說地方歷史軌跡。（王文吉攝）

頂魚寮公園草坪呈現動畫電影裡的「松鼠苦追橡實種子」場景，充滿童趣。（王文吉攝）

頂魚寮公園融入海洋、漁村元素，打造巨型帆船，藉此緬懷先民的討海精神，白天可以避暑乘涼，入夜還會點燈。（王文吉攝）

頂魚寮公園在制高點設置彩虹躺椅，成為IG最新竄起的熱門打卡景點。（王文吉攝）

台中梧棲的頂魚寮公園是近期竄起的溜小孩勝地，卻遭國小學童發現故事廊道居然介紹廖「漆」丁。家長被孩子問得語塞，向本報投訴，展示卻不查證，有夠落漆！梧棲區公所表示，由於照片提供人希望保留原貌，研議於註解處補充筆誤說明，讓觀看者獲得正確資訊。

投訴人表示，他最近帶放暑假的孩子到頂魚寮公園放電，念國小的兒子對故事廊道很感興趣，當孩子看到廖添丁的黑白照片時，指著上面的手寫文字問，「添」是這樣寫的嗎？他一看居然寫成廖「漆」丁。怒斥政府單位都沒人發現錯字，還大喇喇在公園展示，貽笑大方。

書法名家周良敦看了照片上的手寫文字表示，字體像是行楷體，雖然篆字筆畫有些許差異，但明顯是寫錯字。提供照片的頂寮里長鐘金水則說，這張老照片是他20多年前從古物商手上取得，當時上面的手寫文字就是這樣，可能早期教育水準不高，才會筆誤寫錯字。

鐘金水也說，友人最近告知，這可能是早年戲劇表演的劇照，因廖添丁沒有後代，曾看過廖添丁的人，現在應已經140、150歲了，照片中的人物究竟是不是廖添丁本人，已不可考。

梧棲區公所則表示，由於照片提供人希望保留原貌，將於照片右側註解廖添丁生平及事蹟文字處，補充說明「用字有誤」，讓觀看者獲得更正確、完整的資訊，又不失老照片原味。

頂魚寮公園照片被發現「筆誤」，但瑕不掩瑜，占地9公頃的園區融入海洋元素，不僅有巨大浮標、造型帆船、彩虹躺椅、3D彩繪及兒童迷宮等，吸引親子及年輕人慕名造訪。家住大肚的李小姐帶孩子來朝聖大鯨魚滑梯，小朋友從魚背溜下，雖然滑道不長，還是百溜不厭。

(中時 )