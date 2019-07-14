天使隊球星「神鱒」卓奧特(Mike Trout)全壘打趕進度，近7戰敲8轟手感火燙，本季累計30轟刷新自己所保持的隊史最快紀錄，除此之外也僅差並列全壘打排行榜榜首的貝林傑(Cody Bellinger)與葉利奇(Christian Yelich)1支而已。

「神鱒」近期的勇猛表現不容忽視，昨日開轟之外還包辦全隊6分打點，今日對戰水手表現依舊高檔，3局下半面對一顆83.9英里(約135公里)的切球，一棒掃到左外野全壘打牆外。有趣的是，在外野自家投手牛棚區，拉米瑞茲(Noe Ramirez)拿球帽成功在牆外「接殺」這顆卓奧特的第30轟，拉米瑞茲還高舉雙手接受全場球迷的歡呼。

卓奧特近7場比賽趕進度，敲出8支全壘打，本季僅花93場比賽就累計30轟，刷新自己2015年寫下的98場完成30轟的隊史紀錄，除此之外還很有可能在今年超過生涯最多單季41轟的成績。

目前全壘打排行榜由貝林傑與葉利奇以31轟位居榜首，而「神鱒」卓奧特以及剛帶走全壘打大賽冠軍的阿隆索(Pete Alonso)以30轟並列第3。卓奧特7月手感不得了，單月打擊三圍0.387/0.500/1.266，除了是今年全壘打王的競爭者外，還有望角逐今年美聯MVP。

(中時電子報)