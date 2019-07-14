旅遊時不少人會參考先前遊客的網路評價，不管是住宿或是餐廳，Youtuber愛莉莎莎就實測到底觀光勝地韓國首爾評價最低分的旅館，有甚麼問題？結果竟讓她們超毛嚇壞，待不到一小時就趕緊逃出來。

Youtuber愛莉莎莎開箱實測，究竟韓國訂房網上評價最低分的旅館有多爛！她找來另外兩位部落客陪同，三人一起入住這間評價最低分只有5.3分的旅館，一開始就換了三輛計程車都找不到這間旅館的地址，最後還是在附近的教堂下車用走的才找到。

一進去按門鈴完全沒人應門，打過去給店家還得到「門是開的回覆」，最後她們從旁邊的小門入內，裡面空無一人，她們找到自己的床位後發現，裡面18個床位必須共用一間衛浴，且到處貼滿紙條寫明使用什麼都要收費，而且裡面冷到讓他們無法脫下外套，只好打電話再次詢問該怎麼開暖氣，沒想到對方口氣超差回應「自己去冷氣上面看紙，但要付我錢」，讓她們無法住下去趕緊逃出來。

出來後她們覺得這家旅館其實內裝不錯，但管理真的很奇怪，網路上的評價也有各國人士用不同語言批評這間旅店，但老闆卻也用不同語言回嗆，讓眾人相當傻眼。

住到韓國旅館網評最低分的旅館（5.3分）到底出了什麼問題？

(中時電子報)