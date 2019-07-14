暑假還沒想到要去哪？樹林區公所推出「紅麴鐵道文化小旅行」，帶領民眾暢遊樹林三座火車站，除了可一窺北台灣最大的車輛調度廠「南樹林站」，還可重溫三級古蹟「山佳車站」百年風華，並安排紅麴糖霜餅乾DIY等活動，上月推出後180個名額全數額滿，區公所再加碼180個名額，將在22日上午9時開放報名。

區長陳奇正介紹，活動將從已有118年歷史的新式建築「樹林車站」出發，由志工為遊客深度導覽，再搭車前往北台灣最大的車輛調度廠「南樹林站」，一窺普悠瑪、太魯閣等北迴線列車從始發、保養基地等北迴線列車的調度狀況，最後搭乘電聯車，抵達三級古蹟百年「山佳車站」。

陳奇正表示，中山里長簡炎輝將擔任導覽員，介紹山佳車站旁鐵道地景公園牆面裝置藝術，從早期煤斗車、3D彩繪街、礦車以及鐵道公園旁3個籃球大的馬賽克磚拼貼牆面，每個角落都可見山佳特色文化，富有濃濃懷舊復古風情，彷彿在時光旅行般，探索山佳車站的古往今來。

最後，還可一同體驗糖霜紅麴餅乾DIY，品嘗以紅麴入菜的雞腿便當，認識樹林特色料理。

區公所表示，這次活動分別在8月8日、8月15日、8月22舉辦，共3梯次，每梯次60人，活動自上午8時半至下午1時，將在7月22日上午9點開放網路報名，報名成功後須繳交保證金200元，活動結束會辦理退費。

(中時 )