品冠（左）今辦見面會，江宏傑現身力挺。（盧禕祺攝）

品冠（左）今辦見面會，江宏傑現身力挺。（盧禕祺攝）

品冠（左）今辦見面會，江宏傑現身力挺。（盧禕祺攝）

品冠（左）今辦見面會，江宏傑現身力挺。（盧禕祺攝）

品冠今辦新專輯《幸福指南編輯部》見面會，，並邀請120位幸運粉絲入場同歡。「桌球王子」江宏傑現身站台，他與品冠擁有暖男、幸福人夫、雙魚男等諸多相似特質，因此江一出場就被主持人阿娟笑虧「根本是來踢館的」，江宏傑笑說：「很榮幸能擔任品冠哥的嘉賓，因為品冠哥是我小時候的偶像。」品冠聽聞開玩笑作勢綜藝摔。

江宏傑專程從高雄北上，對品冠印象最深刻的歌是無印良品時期的〈掌心〉，主持人阿娟現場邀兩人合唱，事前沒準備的江宏傑害羞喊：「我怕現場的人全都跑光！」隨後品冠大方地彈起吉他，兩人一同哼了幾句。

品冠學生時代也愛打桌球，曾代表學校參賽奪冠，今與江宏傑現場PK迷你桌球；最後，江宏傑祝福品冠發片聲勢ㄅㄧㄣㄅㄧㄣㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ（台語：乒乓球諧音）、專輯大賣；品冠也回敬「珍珠奶茶」給江宏傑，並認真分享為人哥心情：「當父母不是一個簡單的差事。孩子成長的每一個階段都很珍貴。趁還能黏著他們的時候要好好把握，好好享受，從0-6歲父母陪伴小孩的這幾年真的很重要。」

(中時 )