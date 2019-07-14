▲獨居老嫗最克難的臥室，用帆布當牆，拉起蚊帳以防蚊、蛇侵擾。（福祿關懷協會提供）

▲獨居老嫗在住處旁約10公尺外用鐵皮搭建的簡陋廁所。（福祿關懷協會提供）

▲楊姓獨居老嫗的住處沒水沒電，只能自接山泉水來飲用。（福祿關懷協會提供）

俗話說「家徒四壁」已意味極為窮困潦倒，但國姓鄉卻有位70歲老嫗，家中緊靠1面牆，3面用帆布及鐵皮圍起，有如完全「開放」式空間，處境堪憐，引起南投縣福祿壽關懷協會關切，號召愛心志工利用假日協助修繕屋漏；立委馬文君聞之，更是送上太陽能露營燈及各種日常用品表達關懷。

該個案是當地居民向南投縣福祿壽關懷協會理事長彭春媚反映，經她們派員訪視，才了解社會上真有這樣窮困人家，彭理事表示，70歲楊姓老嫗是仁愛鄉布農族原住民，早年下嫁老榮民，育有7名子女，但丈夫、子女相繼因病、意外過世，只好獨自前往國姓鄉北山村打零工過活，多年前結識徐姓男子，2人同住照應。

彭理事長並指出，他們居住的磚造平房是徐男所有，因921震毀，只剩一面牆壁，由於土地屬林務局管轄，他們無力也無法重建，為求安身，只能搭起簡易屋頂，外面圍起帆布及鐵皮當牆，晚間沒電，自接山泉水，沒有浴室，只能在戶外拉起布簾，燒柴煮熱水洗澡。

2年前徐男病逝，阿嬤只能靠著政府每月低收入戶補助獨自生活，平日靠南投縣生活重建協會送餐，非送餐時段則自行烹煮，或是仰賴善心人士不定時捐助物資過活。

彭春媚理事長說，獨居阿嬤「開放」式的居住空間，最令她們隱憂的是，她常要飽受蛇、蟲、蚊蠅及動物的侵擾，但她還是堅持守著簡陋的家園，就是不願接受安置照顧。

立委馬文君得知老嫗堪憐處境，馬上送去禦寒毛毯、衛生衣還有太陽能露營燈、以免晚上摸黑起床的不便與危險，同時還送上不少日常生活用品與物資，馬立委和福祿壽關懷協會的愛心，讓老嫗感動不已。

(中時 )