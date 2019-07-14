美國原油庫存驟降、墨西哥灣區油田避風關閉及美伊關係緊繃等因素影響，國際油價向上攀揚，中油、台塑化宣布國內各式汽油價格每公升調漲0.4元，柴油價格則漲價0.5元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升25.6元。

此外，台塑化15日凌晨1時起，零考價為92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升25.4元。

中油表示，本周調價指標7D3B週均價從每桶62.86美元上漲至64.84美元，台幣兌美元匯率貶值0.050元，國內油價依公式計算漲幅為2.65％。

因92無鉛汽油及柴油未超過亞鄰最低價，汽、柴油分別調漲0.4元及0.5元，足額反應；調整後，95無鉛汽油零售價格為每公升29.1元。

中油今年截至6月底止，汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足之吸收金額為17.94億元。

美國內政部安全與環境執法局（BSEE）7月11日報告表示，根據國家颶風中心的預報，墨西哥灣正持續發展當中的熱帶風暴巴利（Barry），預估將在週末增強為今年的第一個颶風，並登陸路易斯安那州。

受此影響，美國墨西哥灣的原油日產能已關閉53.39％或1,009,012桶／日，天然氣日產能關閉44.51％或12.37億立方英尺／日。墨西哥灣總數669座的人工操作生產平台當中，已經有191座撤離人員，或為28.55％。

此外，石油輸出國組織（OPEC）月報預估2020年石油市場對OPEC原油的需求將年減134萬桶／日至2,927萬桶／日，顯示市場長期仍有過剩壓力，紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨7月11日收盤下跌0.4％，每桶60.20美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下滑0.7％，成為每桶66.52美元。

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