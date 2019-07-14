前總統陳水扁在台玻董事長林肇睢陪同下到玻璃廟護聖宮參拜。（吳敏菁攝）

支持粉絲帶小朋友為陳水扁獻花。（吳敏菁攝）

前總統陳水扁14日鹿港彰濱工業區台灣玻璃館舉辦簽書會，扁粉送燈籠、送花又送水果，最新著作「堅持」300本被搶購一空；由於是保外就醫，沒有接受採訪和發言

，但應友人邀請還是開了喉，合唱起「雙人枕頭」、「春天的花蕊」顯得心情愉快。

台灣玻璃館的玻璃廟護聖宮，「總統」或者被點名總統參選人等都相繼來參訪，近來包括總統蔡英文、台北市長柯文哲、國民黨總統初選參選人郭台銘都來上香，14日前總統陳水扁也來舉辦簽書會。

陳水扁到玻璃廟，扁粉列隊呼喊「阿扁，真正讚」，台玻董事長林肇睢同到陳水扁到護聖宮參拜，介紹玻璃廟是環保節能廟宇，供品、金紙都是玻璃製品，千年都可以再利用。不少扁粉來和陳水扁握手。

鹿港知名燈籠大師、薪傳獎得主吳敦厚的兒子吳怡德特別彩繪「平民總統、台灣之子」燈籠相贈，粉絲還獻花、送上酪梨水果。

陳水扁這次是第2度到訪台灣玻璃館，保外就醫，格外低調，一路保持沉默，只有在玻璃館內的「人生舞台」，應友人邀請，唱開了喉，合唱雙人枕頭後，又在安可聲中加碼再唱了一曲「春天的花蕊」。

簽書會中，扁粉大排長龍，300本新書一下子就搶購一空，陳水扁開心的露出了笑容。

(中時 )