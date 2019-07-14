新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸被非法棄置有害廢棄物，被喻為「台灣最毒海岸線」，去年9月移除工程開工後，發現開挖的有害廢棄物量遠大於預估量，縣府向環保署爭取相關經費，獲得第2期補助經費3290萬元，以利繼續辦理清除作業。

環保局代理局長羅仕臣說，新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸非法棄置場址，範圍總長約2公里，其中有害事業廢棄物「集塵灰」數量，原本估計有1380立方公尺，環保署補助3800萬經費辦理第1期污染緊急應變處理計畫。

去年9月施工後發現，開挖打包區域的集塵灰存量遠超過估計量，經變更契約內容及辦理擴充契約，已清運4963噸集塵灰至處理廠，現場打包篩測暫存807噸，今年5月完成第1期計畫目標。

羅仕臣表示，原計畫執行開挖打包區域中，集塵灰數量已達警戒值，且遠超過合約量，經再進行場址調查集塵灰分布情形，開挖篩測結果預估尚有9563噸有害廢棄物待清除，再向環保署緊急申請經費挹注，4月間已獲環保署同意補助第2期經費3290萬元。

縣長楊文科感謝環保署及台灣鋼聯全力支持下，使有害廢棄物移除作業能順利進行，第2期工程已完成設計及監造招標，會儘速執行，還給縣民一個安全的海岸環境。

(中時 )