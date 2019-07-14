今年進入第14年的新瓦屋板凳電影院，從原本4天減為2天，13日晚上開幕時發生MD嚴重短缺情形，讓很多想蓋章抽板凳的民眾抱怨，文化局副局長周秋堯表示，DM是維持往年印1千張，但沒想到湧入近2500人，供不應求。

前縣長鄭永金開始舉辦的新瓦屋板凳電影節，往年進入暑假連續4個週六晚上，在新瓦屋廣場放映戶外電影，民眾只要拿DM集滿4個戳章，就有機會抽中限量的板凳，摸彩並成為最後1場電影結束的重頭戲。

板凳電影節從4天減為2天仍放映4部電影，2部中午在室內集會堂放映，2部在晚上戶外上演，很多親子除了看電影外，最希望抽中限量版的板凳，今年只要集滿2場板凳電影院活動戳章，填好問券即可到服務台兌換限量摸彩券。

13日太陽西沈後，吹起陣陣清涼的微風，新 瓦屋廣場湧入很多親子，服務台提供的DM，很快被索取一空，很多民眾拿不到DM，不斷向主辦單位抱怨「為何沒有DM？」

主持人接獲反應說「這是文化局的饑餓行銷，希望民眾下週六再來看電影！」文化局副局長周秋堯表示，13日晚氣候涼爽，沒想到湧入近2500人，讓DN供不應求。

文化局20會在現場發送新DM，民眾蓋好戳章填好問券，前150名可兌換手壓扇。原有DM繼續完成2個戳章任務者，填問卷後至服務台兌換摸彩卷，將抽出限量100張板凳幸運得主。

(中時 )