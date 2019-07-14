載有S-400防空系統的俄羅斯An-124運輸機在週六降落土耳其，確定美國終於留不住這個北約盟國，土耳向美國解釋，購買俄羅斯S-400系統，「不是選擇，而是必需品」，因為土耳其受到嚴重威脅。然而，敘利亞可能先感受到土耳其的威脅，土耳其在敘利亞邊境進行大規模的軍事部署，可能在幾天內就會對敘利亞展開行動，美國情報部門也傳回這種情況。

以色列媒體耶路撒冷郵報(The Jerusalem Post)報導，CNN記者萊恩‧布朗(Ryan Browne)在Twitter上寫道，土耳其在得到俄羅斯製造的S-400防空系統後，要是部署在南部，就具備對敘利亞的跨邊界防空能力。而最近幾天土耳其裝甲部隊正在集結，似乎策畫著跨境作戰行動，進攻可能會在接下來的幾天內發生。

Russian S-400 Missile Hardware Arrives in Turkey

反映土耳政府立場的右翼媒體每日晨報(Daily Sabah)稱，土耳其希望進攻幼發拉底河以東的區域，那裡是敘利亞民主力量的所在地，但同時也是庫德人民保護軍(YPG)的所在。雖然YPG強調自己並非恐怖子，但是土耳其認定YPG與另庫德工人黨(PKK)有聯繫，稱YPG恐怖分子。

不過一些YPG的據點有美軍駐守，所以土耳其一直要求美軍趕緊撤退。五角大廈曾表示，敘利亞東部的單方面軍事行動是不可接受的，並補充說美國和土耳其之間有必要協調和磋商。

但是，S-400問題雙方互不相讓，美國譴責土耳其接收了S-400，還威脅要結束土耳其在F-35計劃中的地位。

美國現在處於十字路口，土耳其希望向美國施壓，要求加快徹軍步伐，與此同時，美國希望英國和法國繼續在敘利亞東部部署軍隊，並討論了如何建立與土耳其接壤的「安全區」。

土耳其、敘利亞、庫德族、美國、俄國的相互關係非常混亂，土耳其支持反對阿薩德(與美國北約立場相)，但莫斯科是阿薩德政權的盟友，還提供莫斯科重要的空軍基地與海軍基地。因此，對於阿薩德來說，俄羅斯到敘利亞的訪問，對於鞏固與莫斯科的關係非常重要，並討論了伊德利卜(Idlib)的下一步行動，極端分子和土耳其支持的敘利亞自由軍仍佔據敘利亞的大部分地區。

截至週六下午1點，對於土耳其取得S-400，白宮或國務院尚未發布任何聲明。已確認的行動是停止交付F-35戰機給土耳其，在美訓練的土耳其飛行員也停止所有課程，另外惠譽信用評級公司，下調土耳其的主權評級至BB-。

(中時電子報)