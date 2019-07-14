「泰」想和你聊，新住民講師何永媚（左）和汪玉玲（右）介紹泰國特色小吃和做法。（羅浚濱攝）

「泰」想和你聊，新住民講師何永媚說曼谷全名，是世界最長的名字，還能唱成1首歌。（羅浚濱攝）

泰國首都曼谷全名，長到可以唱成1首歌！新竹縣新住民家庭服務中心14日在關西鎮「鹿江書屋」舉辦「泰」想和你聊新住民交流活動，來自泰國的何永媚介紹泰國風土人情，與會各國新住民才知道「曼谷」，用泰文唸是世界最長的名字。

新竹縣社區營造執行長曾繡雅指出，縣內新住民有1萬3千多人，大陸最多有6千多人，次為越南4千多人，很多傳統家庭認為她們待家在就好，出去容易變壞？沒有受到文化平權對待的情形頗為嚴重。

曾繡雅說，前年舉辦以節慶為主的活動，讓大陸和東南亞各國的新住民，融入台灣社會文化，也了解新住民母國的文化，像台灣過中秋節，在越南卻是兒童節，今年則陸續舉辦微笑社區活動，透過座談讓新住民彼此交流。

昨天「泰」想你聊，由新住民講師何永媚說明她自己如何適應台灣生活，深入介紹泰國的風土人情，像泰銖現在已經比台灣還大，1元泰銖可換台幣1.1元了。

何永媚讓與會30多位新住民了解，泰國首都曼谷是「天使之城」等的意思，全名是世界最長的名字，還可唱成1首歌，讓與會者大開眼界。

她並說明泰國的土地公是擺在地下拜，泰國有水上市集和火車市集，還有特殊的水燈節，和同國的汪玉玲介紹泰國特色小吃和做法，最後教跳泰國舞，大家排成長龍跟著音樂搖臀擺手，現場歡樂笑聲不絕。

(中時 )