「仟和億」公司台灣分析師12人遭上海警方搜索，新黨總統參選人楊世光日前指出就是因為兩岸服貿協議因太陽花學運而擱置，導致台商經營的金融服務業在專業證照認定有爭議，也引發楊與立委黃國昌論戰，時力也嗆楊應去中國接受調查。對此，楊世光下午怒嗆，他沒有罪，也沒有人發通知給他，但黃國昌幫他出機票錢，他馬上去上海；若他不敢去，就會在時代力量黨部門口，跪著發5000份雞排。

楊世光也挑明，如果他去上海之後順利返台，黃國昌就來新黨門口，坐著發5000份雞排，兩人來一場「機雞對決」的賭注，呼籲大家不要老是抹紅、抹黑、抹黃。

楊世光下午舉行記者會解釋「仟和億」案情，表示外界關心的「仟和億」老闆廖英強，在大陸證券等同「台灣的謝金河」；陸委會昨對此案引用「兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議」，但這個協議等同是台灣版的送中條例，這相當荒謬，「到底是支持送中，還是反送中呢？」

陸委會也表示此案與服貿協議關係不大，且陸委會沒有擋過服貿協議，但楊世光批評，這完全是鬼扯蛋，「不知道是不是禮拜六睡覺睡太飽，所以腦袋不清楚？」

楊世光說，這12名被搜索的財經分析師，有很多人他都必須稱「老師」，排資論輩他都是晚輩，諸多人都比他早去上海市場發展，強調他不是合夥人，只是「仟和億」平台的內容提供者。

楊世光說，他這幾天很關心案情，確定大陸警方是用「非法經營罪」進行偵查，並不是外界指控的詐欺罪、操縱證券市場。

他也重申，本案的問題就是，股市分析師在大陸能否擔任講師？從事教育工作？其實確實有解釋與界定的空間。

楊也說，由於服貿協議沒有簽訂，導致股市分析師能法在大陸擔任講師、從事教育工作，有解釋上的問題，雖然大陸曾公布「惠台31條政策」有相關條款，但我方沒有相對應的法案，執政黨也不願意去談，批評民進黨完全不管台商、台胞及台生的死活。

楊世光也點名，這次被約談的12位分析師當中，有兩人是民進黨前書長洪耀福的多年老友，痛批民進黨為了騙選票，連兄弟生死都不顧。

(中時 )