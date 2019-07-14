▲草屯療養院勞工健檢的照X光情形。（楊樹煌攝）

▲草屯療養院每周一至周五上午提供勞工健檢的醫師問診情形。（楊樹煌攝）

衛福部草屯療養院為服務有需求民眾，7月份起，成為政府認可的勞工健康檢查醫院，每周一至周五上午提供勞工健康檢查服務，方便有求職、考照等需求的民眾可以就近使用，減少勞遠奔波之苦。

草屯療養院指出，該院雖是精神專科醫院，但為服務有內科需求民眾，前年起特別聘請具新陳代謝專長的內科醫師楊晉州加入草療服務團隊，為民眾提供優質的整合服務。

本月份起，該院為提供更好、更便捷服務，特別申請成為一般勞工健康檢查醫院，並榮獲政府認可，該院的體檢結果報告，可符合各公私立機構企業學校需求使用，歡迎民眾多加利用。

一般勞工健康檢查項目包含抽血、驗尿、血壓測量、視力檢查、胸腔X光檢查等。楊晉州醫師表示，除求職、考照等需求民眾可方便利用之外，利用基本重點式的健康檢查，可加強慢性疾病的預防，甚至重大疾病的早期發現，以達維護健康，建議1年可做1次基本檢查。

(中時 )