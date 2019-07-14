大坑登山步道提供中部民眾健身、接觸大自然的好所在。（陳世宗翻攝）

「台中走出去、世界就進來。」台中市長盧秀燕上任後，全力發展觀光拚經濟，吸引國內外遊客人潮湧入，今年1-5月住宿台中市旅客總數約306萬人次，較去年同期增加約11萬人成長3.61％，表現亮眼！市府觀旅局長林筱淇說，下半年各項大型活動接連登場，今年住宿旅客力拚800萬人次目標，期再創歷史新高。

林筱淇說，盧市長上任後全力拼經濟，吸引國內外遊客人潮湧入，加上國民旅遊-春遊補助專案，吸引不少國民旅遊市場遊客來台中住宿消費；1至5月住宿台中306萬人次中，以國民旅遊為最多約222萬人次，相較去年同期成長4.95％。以住宿別、民宿住宿等數據，顯示整體發揮實質經濟效益。

林筱淇指出，台中市今年下半年密集登場，包括首屆台中購物節7月10日至8月18日登場，7-8月台中好湯溫泉季-漫遊谷關泡湯趣，9至10月自行車嘉年華、台中爵士音樂節、10至11月的台中舞蹈嘉年華、11至12月的新社花海；接著2020台灣燈會將在台中舉辦，歡迎國內外朋友結伴來台中玩。

觀光旅遊局表示，台中市除住宿人次每年均呈現穩定顯著成長外，旅宿業家數量亦持續快速成長，目前總數已達500家，尚有多家申請作業中，顯示市場面持續看好台中觀光發展榮景，企業紛紛積極搶進投資台中；市府將持續推動各項觀光發展工作，帶動台中觀光產業繁榮發展，開創商機全力拼經濟。

(中時 )